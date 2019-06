O concerto "As Estrelas e o Sol - Música Filipina dos Séculos XX e XXI" vai decorrer a partir das 21:30, no jardim público da vila, no distrito de Beja, refere a organizadora do festival, a associação Pedra Angular, num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a associação, a orquestra vai interpretar um programa que traça "uma panorâmica da música nas Filipinas" e é "bem revelador das múltiplas tendências que caracterizam a vida cultural" do país.

Através do concerto, o Terras Sem Sombra quer dar "uma atenção muito especial" às crianças e aos jovens, porque "é preciso enfrentar o dilema do evidente envelhecimento do público da música erudita e isso só pode ser conseguido se existir uma aposta forte e qualificada nas novas gerações", segundo o diretor-geral do festival, José António Falcão, citado pela associação.

No âmbito das comemorações dos 121 anos da proclamação da República das Filipinas, o festival também vai promover, no sábado, na vila alentejana, atividades para dar a conhecer a cultura filipina, como um mercado de gastronomia e artesanato, jogos de tabuleiro tradicionais e experimentação de "yo-yos" (brinquedos originários do país e que serviam inicialmente como armas).