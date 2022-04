A OSJ apresenta um programa constituído pela abertura “A Bela Melusina“, de Félix Mendelssohn, a ‘suite’ de bailado de Max Reger e a Sinfonia n.º3 de Johannes Brahms.

O maestro Christopher Bochmann fez parte do Coro de St. George´s Chapel e prosseguiu os estudos no Radley College, também no Reino Unido. Estudou com Nadia Boulanger, em Paris, e matriculou-se em seguida no New College, da Universidade de Oxford, onde trabalhou com David Lumsden, Kenneth Leighton e Robert Sherlaw Johnson.

Desde 1980, o maestro inglês vive e trabalha em Lisboa, onde foi professor do Instituto Gregoriano e do Conservatório Nacional. Entre 1985 e 2006, foi professor na Escola Superior de Música de Lisboa, da qual foi diretor durante seis anos e coordenou o Curso de Composição, durante cerca de 20 anos.

Atualmente, é professor catedrático na Universidade de Évora.