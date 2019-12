Com 2019 na reta final, o Spotify fez as contas do ano e revelou os tops dos artistas e das canções mais ouvidas nos últimos 12 meses.

Este ano, de acordo com os dados do serviço de streaming, Post Malone foi o artista mais ouvido em todo o mundo, somando mais de 6,5 mil milhões de reproduções entre janeiro e dezembro de 2019. Segundo o Spotify, esta é a primeira vez que um rapper conquista a liderança no top anual Wrapped.

Já Billie Eilish foi a segunda artista mais ouvida nos últimos meses. O álbum da jovem de 17 anos somou mais de seis mil milhões de reproduções no Spotify, ficando à frente do disco de Ariana Grande, a terceira artista mais ouvida em 2019 no serviço de streaming.

Conheça o top na infografia criada pelo Spotify:

ARTISTAS MAIS OUVIDOS EM 2019

CANÇÕES MAIS OUVIDAS EM 2019