Na emissão desta segunda-feira, dia 6 de dezembro, de "As Três da Manhã", Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves adaptaram a canção "A Cabritinha", de Quim Barreiros, para falar sobre a demissão de Eduardo Cabrita.

Na paródia, as apresentadoras do programa da Rádio Renascença recordam alguns dos "feitos" do ex-ministro da Administração Interna de Portugal.

"Agora que se demitiu, vamos todos recordar os Feitos do Cabritinha", escreveu a Rádio Renascença na legenda do vídeo.

Veja aqui o vídeo.