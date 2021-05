"Os Profissionais" regressa aos palcos do Porto e de Lisboa, com um novo elemento e novos improvisos. A peça, protagonizada por Abbadhia Vieira, Miguel Lambertini e Mike Pires, a nova cara do trio, vai contar com convidados especiais, como Inês Lopes Gonçalves, Joana Gama, Luís Filipe Borges ou Rúben Branco.

Na peça, o trio representa mais de 30 personagens do mercado laboral e "traz uma abordagem divertida e cómica deste universo, que contempla o cenário pré, durante e pós pandemia".

DATAS "OS PROFISSIONAIS":

LISBOA

Espaço Cultural CriArte by Jovem Cascais | R. João da Silva nº 4, 2775-586 Carcavelos

7 de maio - Goncalo Sítima

4 de junho - Luis Filipe Borges

5 de junho - Rui Conceição

2 de julho - Tiago Castro

Auditório do Casino Estoril | Avenida Dr. Stlanley Ho 2765-190 Estoril

8 de maio - Joana Gama

3 de julho - Inês Lopes Gonçalves

PORTO

Teatro Sá da Bandeira | Rua de Sá da Bandeira 108, 4000-427 Porto

13 de maio - Rúben Branco

14 de maio - Beatriz Magano