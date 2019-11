A escrita “aparentemente banal de Osmarina leva-nos a pensar por que motivo diferenciamos tanto o banal do extraordinário”, sublinhou Keli Freitas, para, de imediato, se interrogar: “Que valor é esse que pomos nas coisas?”

Iniciado o trabalho com os diários de Maria Leopoldina, em 2014, Keli Freitas chegou, em 2016, a uma primeira versão do texto, juntamente com o neto da autora com quem pretendia também pô-lo em cena.

Em 2017 após ter-se mudado para Portugal e ingressado no laboratório de escrita do D. Maria II chegou à conclusão de que iria transformar a versão inicial da peça num monólogo, de forma a poder interpretá-la e possibilitando que também o neto de Maria Leopoldina pudesse fazê-lo mesmo que um estivesse em Portugal e o outro no Brasil.

“Se cheguei a esta peça, devo-o ao Alexandre Pinheiro e à relação que com ele estabeleci. Foi também para ele que a escrevi e ainda gostava de vir a fazê-la com ele”, frisou.

Só que, entretanto, “chegou o convite do Nacional para pôr em cena e eu achei que era altura de fechar este ciclo tão longo de biografar esta mulher desconhecida”.

Na vida de “Osmarina Pernambuco”, cem anos depois de esta ter nascido, Keli Freitas diz que “pode ver-se a vida das mulheres, o lugar de onde vieram e o lugar que têm hoje na sociedade”.

Num século onde as mulheres “não tinham voz, Maria Leopoldina teve-a, nos seus diários, onde admitiu que queria ser escritora sem nunca ter conseguido sê-lo”.

“O desejo dela era maior que tudo, mas na realidade isso não cabia”, disse Keli Freitas, acrescentando pretender que esta peça “ponha as pessoas a pensar sobre si próprias”.

“Não apenas sobre as mulheres ou sobre os homens, mas sobre todos nós. Nenhum cidadão se pode excluir porque isso seria extremamente redutor. Até porque as coisas às quais damos importância têm de ser revistas”, sustentou.

Osmarina é “uma mulher perfeitamente esquecida e esquecível, mas ela não se esquecerá. E nós faremos o quê”, questionou-se.

Na sala de cenografia, “Osmarina Pernambuco não consegue esquecer” está em cena até 1 de dezembro, com espetáculos às quartas, sextas-feiras e domingos, às 19:00, e, aos sábados, às 21:00.

A peça – uma produção da Associação Cultural Truta em conjunto com o D. Maria II - tem música original de João Bittencourt, apoio musical de Mariana Ricard, cenografia e figurino de Elsa Romero, desenho de luz de Anaísa Guerreiro e apoio à criação de Cláudia Gaiolas.

No domingo, após o espetáculo, haverá uma conversa com a equipa artística, e, a 1 de dezembro, haverá uma sessão com interpretação em língua gestual portuguesa.