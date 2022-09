O OUT.FEST – Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro vai receber as atuações de Claire Rousay, Richard Dawson com Circle, para além de RP Boo, Eve Risser e Audrey Chen, entre outros, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, o festival, que regressa ao Barreiro entre 5 e 8 de outubro, confirmou ainda "novos trabalhos nacionais em estreia absoluta, como a instalação 'A Segunda Natureza' da bolseira OUT.RA, Rita Santos, ou o quarteto George Silver & Gold, expansão do trabalho solo do barreirense George Silver a convite da organização do festival". O festival já tinha antes confirmado as presenças da japonesa Phew, dos norte-americanos Nicole Mitchell e Prison Religion, do britânico David Toop, e dos portugueses Sereias e Luís Fernandes.