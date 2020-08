"Já falta menos de um ano para a tribo se voltar a reunir e matar as saudades, na melhor semana de férias de sempre", lembra a organização do MEO Sudoeste, que revelou novidades esta quarta-feira, no final de dois concertos em direto nas redes sociais.

Depois das reconfirmações de Bad Bunny, Major Lazer, Meduza, ProfJam e Bispo, esta quarta-feira, dia em que começariam os concertos no recinto, há mais novidades: Ozuna reconfirmou também que atuará no MEO Sudoeste no dia 6 de agosto, Timmy Trumpet vai assegurar um fim de festa no dia 7 de agosto, Deejay Telio atua a 5 de agosto e os Melim a 6 de agosto.

De 3 a 7 de agosto, com abertura do campismo a 31 de julho, o MEO Sudoeste vai voltar a ser a 'casa' de milhares de festivaleiros.

Já confirmados:

4 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

5 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Meduza, Deejay Telio

6 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Melim

7 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Bispo