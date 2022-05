O programa divulgado na quinta-feira, em conferência de imprensa, pretende contribuir para “a valorização daquela que é a principal praça do concelho”, através de atividades que levem os habitantes e visitantes ao Rossio, localizado em frente ao Mosteiro de Alcobaça, no distrito de Leiria.

A primeira proposta será, nos dias 21 e 22 deste mês, a recriação de um mercado do século XIX, protagonizada por elementos de ranchos folclóricos, vestido a rigor para fazer os visitantes reviverem o ambiente de antigos mercados que na época ali tinham lugar.

Nessa época, “os agricultores e os artesãos, das diversas freguesias do concelho, vinham à vila regularmente vender os seus produtos”, lembra a autarquia na divulgação do mercado onde poderá ser adquirido pão, fruta, hortaliças, enchidos, azeite, vinho, mel, cestas e peças de barro, num ambiente marcado por recriações de danças, cantares, bailes, jogos tradicionais, idas à fonte e desfiles de noivos.

A fechar o cartaz de maio sobe ao "Palco no Rossio" o projeto Amália hoje, criado por Nuno Gonçalves (The Gift) em colaboração com Sónia Tavares (The Gift), Fernando Ribeiro (Moonspell) e Paulo Praça, para assinalar o 10.º aniversário da morte de Amália Rodrigues.

Os nove fados de Amália voltam a ser reinterpretados com uma abordagem pop contemporânea, no dia 28, num espetáculo promovido pelo município, no âmbito da parceria “Rede Cultural - Lugares Património Mundial do Centro 2.0”, financiado pelo programa Centro 2020 e que terá entradas livres.

A 4 de junho será a vez do jazz, dado a conhecer o novo projeto de Hugo Trindade, guitarrista alcobacense que “propõe uma espécie de regresso às origens, às suas primeiras influências e aventuras pelo jazz moderno”, pode ler-se na nota de divulgação.

Na mesma noite haverá ainda lugar para o rock, com a apresentação de “Sidewalkers”, considerados em 2009 banda Novos Talentos Fnac e que em 2011 editaram o seu álbum de estreia.

A assinalar o Dia Mundial da Criança, a 5 de junho, Sónia Araújo leva à praça fronteira ao mosteiro as suas aulas, um espetáculo para toda a família, centrado nas músicas e vídeos da apresentadora, com mais de 37 milhões de visualizações no canal ‘YouTube’.

Ainda em junho a autarquia propõe, no dia 17, uma viagem musical pelos anos 1960 e 1970, com Francisco Peças a interpretar célebres cantores como os norte-americanos como Elvis Presley, Dean Martin e Frank Sinatra, o espanhol Júlio Iglesias ou o francês Joe Dassin.

E finalmente, a fechar o programa, no dia 18, será apresentado “Mariposa” o novo álbum de Churky (Diogo Rico), gravado no Estúdio Bolota em Alcobaça.

Além do “Palco no Rossio” haverá lugar às artes no interior do Mosteiro de Alcobaça, onde em 11 de junho estreará “Pedro, O Cru”, um espetáculo de teatro integrado nas celebrações do Dia de Portugal.

A peça conta a lenda da trasladação do corpo de D. Inês de Castro, de Coimbra para o Mosteiro de Alcobaça, onde se encontra ainda hoje, “numa versão centrada na obsessão de D. Pedro pela vingança dos assassinos da sua amada e pela crueldade da coroação da mesma”, pode ler-se na sinopse.

Com encenação de Tobias Monteiro esta produção da KBB (Kind of Black Box) completa uma série de três peças de teatro que compõem uma trilogia dedicada à adaptação de lendas históricas do nosso país, escritas pelo dramaturgo António Patrício.