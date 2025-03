O Festival de Música de Alcobaça vai decorrer neste concelho do distrito de Leiria entre 27 de junho e 2 de agosto e, “pela primeira vez na sua história, terá dois concertos de apresentação”, divulgou a organização do Cistermúsica, a Banda de Alcobaça Associação de Artes (ABA).

O primeiro concerto de apresentação, de entrada livre, terá lugar este sábado, dia 22, em Lisboa, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, com a Orquestra Real Câmara e o Officium Ensemble.

No espetáculo, o público terá oportunidade de assistir à estreia moderna de “In Parasceve – Responsórios de Sexta-Feira Santa”, de José Joaquim dos Santos (1747–1801).

O concerto servirá também de lançamento do novo disco desta formação, enquadrado num projeto de recuperação e gravação da obra do compositor.

O segundo concerto de lançamento do festival terá lugar no dia 30, na Sacristia do Mosteiro de Alcobaça, onde o público será convidado a ouvir Os Músicos do Tejo interpretar “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi.

“Nesta interpretação, os poemas serão ouvidos em tradução portuguesa e, de forma original, o concerto terá não um, mas vários solistas a recriar os diferentes andamentos”, divulgou a ABA.

O festival cumpre este ano a sua 33.ª edição, com uma programação de mais de meia centena de concertos sob o tema “Variações, Impressões e Ilusões”.

A programação de 2025 vai assinalar “as incontornáveis efemérides musicais do ano, que atravessam séculos de história e uma grande diversidade de estilos”, revelou a ABA.

Do Renascimento o programa focará a celebração dos 500 anos de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), do Modernismo os 50 anos da morte de Dmitri Shostakovich (1906–1975), e do Impressionismo os 150 anos do nascimento de Maurice Ravel (1875–1937).

A programação do festival foi desenhada por uma comissão artística composta pelos músicos e pedagogos António José Morais e Dalila Vicente, e pelo diretor-geral, José Rafael Rodrigues.

O Cistermúsica – Festival de Música de Alcobaça é organizado pela ABA e conta com o apoio da Direção-Geral das Artes e a parceria institucional do Município de Alcobaça e do Mosteiro de Alcobaça.