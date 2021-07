Fernando Jorge, Jaime Dias, Pedro Galveias e Vitor Miranda atuam no dia 24, assim como Conceição Ribeiro e Nelson Lemos. No dia seguinte, no mesmo palco, instalado no largo do Chafariz de Dentro, em Alfama, cantam Sónia Santos e Bruno Igrejas, um fadista de Alfama, Ana Marta e Luís Capão.

No “Fado à Janela”, no Largo de S. Miguel, cantam, nos dias 24 e 25, Jorge Silva, José Manuel Rodrigues e Gilberto Silva.

O cartaz do festival conta já com os nomes de Camané, Maria da Fé, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro, Gil do Carmo, Sara Correia, Fábia Rebordão, Alexandra, FF, Jorge Fernando, , Tozé Brito, André Dias, José Gonçalez e Miguel Moura.