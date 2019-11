"O objetivo é descentrar, fazendo convergir na periferia todos os 'outsiders' que por norma só encontram espaço dentro das suas próprias bolhas", refere a organização, o Coletivo Colinas, em comunicado.

O festival A Colina acontecerá de quinta-feira a sábado em cinco espaços de Setúbal, entre os quais a Casa da Cultura, o Beats Club e os antigos Armazéns Papéis do Sado.

Nesta primeira edição foram convocados, entre outros, o músico norte-americano Panda Bear, o britânico Proc Fiskal e a francesa Malibu.

Estão previstas ainda atuações do duo de hip hop experimental Tradição, de Ben Yosei, ‘alter ego’ do músico Rafael Trindade, e Ne Jah. Haverá ainda uma performance coletiva de improvisação, no sábado, com Maria Reis, Gabriel Ferrandini, Rudi Brito, André Cepeda e Pedro Sousa.

Na Casa da Cultura, o artista Miguel Tavares apresentará a instalação vídeo "Décors". Nos antigos Armazéns Papéis do Sado estará uma exposição coletiva de Alexandre Estrela, Rudi Brito, Elisa Azevedo, Miguel Soares e Pedro Tavares.

"Enquanto Colinas, procuramos cultivar na cidade raízes culturais que já existem, mas que, devido à proximidade com Lisboa e à falta de oportunidade, ainda não materializaram nenhum evento com impacto nacional", sustenta o festival, que conta com apoio da câmara municipal de Setúbal.