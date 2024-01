O cartaz da 14.ª edição inclui oito concertos, que irão decorrer no Teatro do Bairro Alto, Galeria Zé dos Bois e reitoria da Universidade NOVA, em Lisboa, e na SMUP, na Parede, concelho de Cascais, de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado.

Nesta edição, o Rescaldo, “um dos espaços privilegiados para celebrar a vitalidade e pluralidade da música aventureira nacional”, “traz consigo nomes históricos que continuam a deixar a sua marca única e absolutamente contemporânea, bem como criadores da nova geração em pleno desenvolvimento das suas carreiras, valores emergentes de diversos espetros sonoros, miscigenações inimaginadas e colaborações únicas, especialmente concebidas para o festival”.

A 14.ª edição arranca na SMUP, em 07 de fevereiro com concertos de TRiSTE e de Ben Yosei, e prossegue no dia seguinte na ZDB, com Lantana, grupo que junta Anna Piosik, Carla Santana, Helena Espvall, Joana Guerra, Maria do Mar e Maria Radich, e Catarata, trio composto por André Tasso, Bruno Humberto e João Ferro Martins.

No dia 9 de fevereiro, o festival muda-se para o auditório da reitoria da Universidade Nova de Lisboa, que acolhe atuações do coletivo Folclore Impressionista e de Tó Trips.

O Rescaldo termina no dia 10 de fevereiro no Teatro do Bairro Alto, com as colaborações de Sofia Borges com Marta Warelis e Lula Pena com António Poppe e Carlos Santos.