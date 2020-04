“Para que serve um rinoceronte? Para que serve um sonho? Para que serve um quadro num museu?”, pergunta o escritor José Maria Vieira Mendes num livro ilustrado para os mais novos, que acaba de ser publicado.

Com ilustrações em desenho, recorte e colagem de Madalena Matoso, o livro encadeia muitas perguntas e algumas respostas com outras questões sobre lógica, dedução e compreensão do que nos rodeia.

“Para que serve, então, perguntar ‘para que serve’? Para termos a certeza de que uma coisa existe”, escreveu José Maria Vieira Mendes.

De acordo com a editora, o texto deste livro nasceu de uma conferência que José Maria Vieira Mendes deu em 2019, no Teatro Lu.Ca, intitulada “Para que serve a Cultura?”.

“Para que serve?” é o primeiro livro deste autor, que escreve sobretudo peças de teatro, na editora Planeta Tangerina.