Paul McCartney revelou esta quarta-feira, dia 21 de outubro, que vai lançar um novo álbum a solo este ano, após ter 'ressuscitado' e (re)trabalhado em canções inacabadas durante o confinamento.

O álbum do ex-Beatle, "McCartney III", será lançado a 11 de dezembro após vários meses de trabalho no seu estúdio caseiro em Sussex, no sul da Inglaterra.

As canções foram escritas e gravadas pelo músico britânico, que afirmou que não tinha planos de lançar um álbum em 2020 até que a pandemia o obrigou a ficar em casa durante vários meses.

"Tinha algumas coisas nas quais trabalhei ao longo dos anos, mas o tempo passou e as deixei a meio, então voltei ao que tinha", disse Paul McCartney, em comentários publicados pela agência de notícias britânica Press Association.

"Tratava-se de fazer música para mim mesmo, ao invés de fazer música por trabalho (...) Nunca pensei que tudo isto pudesse acabar em um disco", comemorou o artista de 78 anos.

O lançamento coincide com o 50º aniversário do lançamento do seu primeiro projeto a solo, após a separação dos Beatles em 1970. O álbum de estreia foi seguido uma década depois por outro disco, "McCartney II".

"McCartney III", que fecha o ciclo, revela canções inéditas em que o ex-Beatle toca piano, bateria ou guitarra, além de cantar. Este é seu 18º álbum a solo.