Paulo Gonzo lançou esta sexta-feira, dia 5 de junho um novo single e videoclipe. O tema "Está tudo bem" está disponível nas plataformas digitais e é um dos originais do álbum "Essencial", a ser editado entre setembro e outubro.

"Parece um espanta-medos a falar e a dizer – está tudo bem, eu já cheguei", canta o músico no seu novo single.

"É inevitável que, por agora, ouçamos este 'Está Tudo Bem' de uma forma particular. Não é menos seguro que, quando os ventos e as marés voltarem a uma passada normal, estas cantigas ganhem outros contornos, sinais, lugares, sentidos. Como acontece sempre com o património artístico acumulado por Paulo Gonzo", frisa a Ruela Music em comunicado.

Veja aqui o videoclipe.