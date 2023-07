O espetáculo volta a cena depois de quatro meses de apresentações no Teatro da Trindade, também na capital, que somaram mais de 30.000 espectadores em 2022, lê-se em nota de imprensa.

Nesta reposição, a peça ficará em cena até 8 de outubro.

Esta adaptação do diário biográfico da jovem judia Anne Frank, testemunho da perseguição nazi e do Holocausto, é de Frances Goodrich e Albert Hackett, e conta com encenação de Marco Medeiros.

A interpretação é de Beatriz Frazão, contando ainda com Anabela Moreira, Carla Chambel, Catarina Couto Sousa, Diogo Mesquita, João Bettencourt, João Reis, Paulo Pinto, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala.