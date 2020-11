"Pedro Abrunhosa resistiu sempre à fragmentação da sua arte numa coletânea com as suas melhores canções por considerar que estas vivem nas obras em que foram editadas, como uma alma habita um corpo", começa por recordar a Universal Music Portugal em comunicado. Porém, neste ano atípico de 2020, decidiu aceitar o desafio de lançar uma antologia.

"Corpo i Alma", disco que será editado a 27 de novembro, junta 36 canções num álbum duplo.

No disco "Alma", o lado mais introspetivo da discografia do artista, encontram-se, por exemplo, os temas "Lua", “Momento (Uma Espécie de Céu)" ou "Pode O Céu Ser Tão Longe". Já de "Corpo" fazem parte temas como "Dá-me Tudo O Que Tens Para Me Dar", "Diabo no Corpo", "É Preciso Ter Calma" ou "Socorro".

Alinhamento de “CORPO i ALMA”

Corpo

“É Preciso Ter Calma”

“Fazer O Que Ainda Não Foi Feito”

“Dá-me Tudo O Que Tens Para Me Dar”

“Diabo no Corpo” - com Lenine

“Fantasia”

“Se Eu Voltar”

“Socorro”

“Vem Ter Comigo Aos Aliados”

“Tenho Uma Arma”

“Talvez Foder” - versão longa

“Estrada”

“Acima & Abaixo”

“Noite Na Noite”

“Rei Do Bairro Alto”

“A Dor Do Dinheiro”

“Toma Conta de Mim”

“Entre A Espada e A Parede”

“Não Posso Mais”

Alma

“Se Eu Fosse Um Dia O Teu Olhar”

“Momento (Uma Espécie de Céu)”

“Não Desistas de Mim”

“Para os Braços da Minha Mãe” - com Camané

“Lua”

“É Difícil”

“Ilumina-me”

“Amor Em Tempo de Muros” - com Lila Downs

“Eu Não Sei Quem Te Perdeu”

“Pontes Entre Nós”

“Tudo O Que Eu Te Dou”

“Dor Sem Alibi” - com Ana Moura

“Como Uma Ilha”

“Deixas Em Mim Tanto De Ti”

“A.M.O.R.”

“Tempestade” - com Carolina Deslandes

“Pode O Céu Ser Tão Longe”

“Será”