Nuno Aroso atua no âmbito do XI Festival Internacional So-XXI Cultura i Arts Comtemporànies, no Centro Cultural Papa Calisto III, em Valência.

O recital do percussionista portuense, às 19h30, inclui as estreias das peças "City Walk", de João Pedro Oliveira, "Trio", de Ângela Lopes, e "Michelangelo's Empire Turbine", do grego Panayiotis Kokoras.

"City Walk" é uma encomenda da Associação Arte no Tempo, organização sem fins lucrativos que promove a criação contemporânea.

"Trio" é também uma encomenda da Arte no Tempo e, segundo nota do MIC, a peça "propõe um breve diálogo entre várias entidades sonoras que se aproximam e afastam, e que inevitavelmente acabam por se desintegrar e convergir".

O músico vai também estrear em palcos europeus "Garden Eight" (2008), do norte-americano Lei Liang, compositor nascido em 1972 em Tiajin, na China, e que se se inspirou para esta peça na dinastia Ming Yuen Yee.

A obra "Puzzle II" (2009), de Álvaro Salazar, completa o programa de Aroso no festival espanhol.

Nuno Aroso nasceu no Porto em 1978, completou o curso de Percussão da Escola Profissional de Música de Espinho e estudou na Escola Superior de Música do Porto, onde concluiu a licenciatura em 2001 com 20 valores.

Dois anos depois, prosseguiu estudos de especialização no Conservatório Nacional de Estrasburgo, em França, onde se diplomou como "Solista de Marimba e Vibrafone". Ainda em França, Aroso trabalhou com Jean Pierre Drouet.

Em 2001, o percussionista recebeu o Prémio de Mérito Académico da Fundação Engenheiro António de Almeida e, em 2008, recebeu a Bolsa de Criadores do Centro Nacional de Cultura pelo projeto "Technicolor".

Atualmente, Aroso leciona nas Universidades do Minho e de Aveiro e na Escola Superior de Música da Extremadura, em Plasência, em Espanha.