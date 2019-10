A performance irá ter início em frente à estação ferroviária do Cais do Sodré, às 09:30, passará por vários locais, e terminará à entrada do edifício da Culturgest.

"Bodies in Urban Spaces" - que já passou por mais de 110 cidades em todo o mundo, em espaços públicos e semipúblicos - interpela os espectadores para refletirem sobre o ambiente urbano e arquitetónico, bem como sobre os hábitos de movimento por onde passam.

O espetáculo convida ainda os moradores a caminhar pela cidade e a estabelecerem um relacionamento mais forte com o seu bairro, segundo a organização, que em Portugal é o resultado de uma parceira entre o coreógrafo e a Caixa Geral de Depósitos.

O Parque Eduardo VII, na entrada sul/nascente do parque de estacionamento, às 12:30, e os jardins do Campo Pequeno, às 17:30, são outros pontos de passagem do espetáculo antes de finalizar as sessões junto à Culturgest.

"Bodies in Urban Spaces" chega a Lisboa depois de já ter passado por cidades como Nova Iorque, Londres, Moscovo, Viena, São Paulo, Montreal, Macau, Paris, Sidney, Copenhaga, e Berlim.

Nascido em 1959, em Baden, Áustria, Willi Dorner estudou pedagogia da dança no conservatório em 1983, e depois pedagogia de análise de movimento, fez estudos práticos em terapia do comportamento, entrando depois em várias companhias de dança, como bailarino.

Em 1998, começou a coreografar espetáculos seus ou como coreógrafo convidado.