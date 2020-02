Contudo, de acordo com este comerciante, há tendências que nunca passam de moda, como é o caso do desenho animado “Mickey Mouse”, da saga “Harry Potter” ou até das famosas personagens vestidas de macacão vermelho e máscara branca, alusivas à série espanhola “Casa de Papel”, transmitida na plataforma Netflix.

Por outro lado, Cristina Ribeiro, gerente da loja Party Land, situada nas Laranjeiras, também em Lisboa, apontou que um dos temas mais procurados naquela loja, além de filmes e séries, é o videojogo “Fortnite” e indicou que existe uma maior procura de fatos completos para criança e apenas de alguns acessórios para adultos.

A cidade do Porto não é exceção e, tal como no resto do país, os disfarces mais procurados na loja Confettiparade são “sobre leões, dinossauros, super-heróis, em particular o Homem-Aranha, Harry Potter, Ladybug e Harley Quinn”, esclareceu a gerente, Ana Serrano Lima.

Quanto aos preços praticados, todos os comerciantes ouvidos pela agência Lusa concordam que os clientes procuram sempre, preferencialmente, o mais barato, mas acabam por pagar o que for necessário para irem bem disfarçados e, como diz Ana Serrano Lima, tem-se vindo a “verificar uma subida acentuada na procura de artigos de maior qualidade, o que se reflete necessariamente no valor”.

Regra geral, todas estas lojas têm fatos entre 13 e 100 euros.