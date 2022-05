Os pianistas Artur Pizarro, Alexandre Dahmen, Shanaina de Nazaré e Cristiana Silva, a atuar com a violoncelista Sunita Mamtani, são nomes em destaque no cartaz do Festival de Piano de Lagoa, que começa domingo no Algarve.

A terceira edição do Festival de Piano Cidade de Lagoa tem início no domingo, às 18:30, no auditório Carlos do Carmo, com um recital a solo de Artur Pizarro, pianista que é uma “referência a nível nacional e internacional”, destacou o diretor artístico do festival, Jefferson Mello.

Alexandre Dhamen atua no dia 15 de maio, na igreja da Mexilhoeira da Carregação, e vai apresentar uma “combinação de obras musicais do cancioneiro norte-americano e obras da sua autoria”, num concerto que vai “ter em destaque o jazz”, referiu o responsável do evento.

No dia 22 de maio, às 18:30, na igreja de Porches, será a vez da pianista Cristiana Silva e da violoncelista Sunita Mamtani, que vão tocar obras de Beethoven, Rachmaninov e Frederico de Freitas, enquanto o concerto final estará a cargo do Ensemble Artis XXI, composto por docentes do Conservatório de Artes de Lagoa e músicos convidados, às 21:00 de 27 de maio, no auditório Carlos do Carmo, acrescentou a organização.

Jefferson Mello disse à agência Lusa que o Festival de Piano da Cidade de Lagoa é já um “evento de referência do território nacional”, depois de ter sido “criado em 2020 pela pianista Teresa Brandão, que era também professora do Conservatório de Artes de Lagoa”.

“Este ano o festival também volta a querer trabalhar na inclusão social das pessoas, vamos levar música aos lares da terceira idade, com a pianista Shanaina de Nazaré, ela vai atuar em quatro concertos dentro de diversos lares do concelho de Lagoa”, acrescentou, referindo-se a outras atividades previstas no âmbito do festival.

O diretor artístico sublinhou que outro dos objetivos do festival é contar com “atividades direcionadas para o público mais jovem e aproximar as pessoas do instrumento piano” e, para esse efeito, haverá um conjunto de “jogos musicais que vão ser propostos pela compositora e pianista Teresa Gentil”.

“Este ano vamos ainda proporcionar uma obra dedicada à cidade de Lagoa, que tem como tema o problema hídrico que temos passado atualmente”, afirmou Jefferson Mello, referindo-se a uma obra da compositora Teresa Gentil, “preparada para o festival de Lagoa” e que foca um tema cada vez mais em destaque no Algarve devido aos efeitos da seca e das alterações climáticas.