Os equipamentos culturais terão de encerrar a partir das 00h00 de sexta-feira, em Portugal Continental, no âmbito das medidas anunciadas esta terça-feira, dia 13 de janeiro, pelo Governo, para tentar conter a pandemia da COVID-19.

Como as novas medidas permitem celebrações religiosa, Pierre Aderne e Rua Das Pretas anunciaram um concerto "inserido na missa da padre Ismael Teixeira, na igreja de São Mamede em Lisboa".

"Com os teatros fechados devido as novas restrições decididas pelo Governo para combater a pandemia, a comunidade musical da Rua Das Pretas irá fazer um mini concerto inserido na missa da padre Ismael Teixeira, na igreja de São Mamede em Lisboa . O repertório irá visitar canções do cancioneiro popular lusófono dedicadas à fé", explica a promotora em comunicado.

A missa está marcada para as 19 horas de domingo, dia 17 de janeiro, "e o concerto começa logo a seguir à missa".

"A contribuição consciente para a concerto pode ser feitas através do site ruadaspretas.com. Vale lembrar que a cultura é das áreas mais afetadas nesta pandemia. E que um país sem cultura é como um barco sem rumo", remata a promotora.