Os Placebo são a mais recente confirmação do EDP Vilar de Mouros. A banda britânica atua no festival no dia 28 de agosto.

Desde o lançamento do álbum de estreia homónimo, em 1996, o grupo conta com mais de 12 milhões de cópias de discos vendidos.

Os Placebo editaram em 2016 a coletânea "A Place for Us to Dream", que reúne os maiores êxitos e ainda um tema inédito, "Jesus Son". Além da compilação retrospetiva de 20 anos, editaram o EP "Life’s What You Make it", que reúne seis temas, que até então eram desconhecidos do público, incluindo a nova canção e uma versão de "Life’s What You Make It", dos Talk Talk.

Os Placebo juntam-se aos Limp Bizkit e a Iggy Pop no festival de Vilar de Mouros, que vai decorrer entre os dias 27 e 29 de agosto. Os passes para os três dias custam 80 euros, enquanto os bilhetes para cada dia são 40 euros.