Placido Domingo, cantor espanhol de 79 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus. O músico publicou um comunicado nas suas redes sociais este domingo, dia 22 de março, onde confirmou a notícia.

"Atualmente, estamos todos de 'boa saúde', mas tive sintomas de febre e tosse, e decidir fazer o teste e o resultado foi positivo", contou. "Peço a todos que sejam extremamente cuidadosos, sigam as diretrizes básicas como lavar as mãos com frequência, manter pelo menos dois metros de distância dos outros, fazendo tudo o que puderem para impedir a propagação do vírus e, acima de tudo, fiquem em casa", acrescentou.

"Juntos, podemos combater este vírus", frisou o músico.

LEIA O COMUNICADO:

Mais informações sobre o COVID-19.

No início do mês, Plácido Domingo cancelou várias apresentações da ópera “Don Carlo”, programadas para julho, na Royal Opera House, em Londres, devido às acusações de assédio sexual.

O artista, de 79 anos, é acusado de assédio sexual por cerca de 20 mulheres nos Estados Unidos. No final de fevereiro, o músico pediu perdão, especificando dois dias mais tarde que ainda rejeitava as acusações contra ele.

Desde então, o Ministério da Cultura espanhol decidiu cancelar a participação do artista em apresentações em maio no Teatro Nacional de Zarzuela, "em solidariedade com as mulheres afetadas" pelo caso de assédio.

Depois disso, Plácido Domingo renunciou a atuar em “La Traviata”, no Royal Theatre de Madrid.