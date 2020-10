Um tribunal de primeira instância na Califórnia decidiu em março passado que a banda britânica não roubaram o riff de abertura da canção "Taurus", escrita por Randy Wolfe, membro de uma banda de Los Angeles chamada Spirit, que apelou em outras instâncias.

A decisão da mais alta corte põe um fim definitivo a este processo que vinha sendo seguido de perto pela indústria da música.

Inicialmente, os Led Zeppelin ganharam o caso em 2016, quando um tribunal não encontrou provas de que o clássico de 1971 infringia os direitos de autor de "Taurus". No entanto, a decisão foi anulada depois de um recurso, em 2018.

Estima-se que "Stairway to Heaven" tenha arrecadado cerca de 3,4 milhões de dólares durante um período de cinco anos, tendo em consideração por um processo civil anterior.

Em 2016, o guitarrista dos Led Zeppelin, Jimmy Page - que foi processado juntamente com o vocalista Robert Plant e outro colega de banda, John Paul Jones - testemunhou que a sequência de acordes em questão "existe desde sempre".

O gestor de património de Wolfe, Michael Skidmore, entrou com uma ação em 2015, exigindo indemnização por danos e prejuízos, e uma citação do compositor para Wolfe, que morreu afogado em 1997 antes de iniciar qualquer procedimento legal.

Wolfe sempre afirmou que merecia créditos como autor de "Stairway to Heaven", dizendo que música era "um roubo".

Especialistas convocados para o julgamento de primeira instância disseram que existiam semelhanças substanciais entre as partes principais das duas canções. No entanto, testemunhas de defesa afirmaram que o padrão de acordes usado na melancólica introdução da guitarra de "Stairway to Heaven" era tão comum que não se tratava de plágio.