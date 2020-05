"Play Date", canção do álbum "Cry Baby" tornou-se viral no Tik Tok - veja aqui os vídeos -, e Melanie Martinez decidiu gravar um videoclipe para o tema, lançado originalmente em 2015.

Com o sucesso na rede social, "Play Date" tornou-se numa das canções da artista mais ouvidas no Spotify, ultrapassando os 90 milhões de reproduções, segundo os dados do serviço de streaming.

Melanie Martinez esteve em Portugal no final de janeiro e foi recebida no Campo Pequeno, em Lisboa, por milhares de fãs. Durante quase duas horas, a cantora desfilou os temas do seu último álbum e surpreendeu o público com um espetáculo teatral.

Em Lisboa, a estrela pop apresentou "K-12", álbum acompanhado por um vídeo homónimo e lançado ao vivo no "Jimmy Kimmel Live!". O segundo disco de estúdio da artista encontra-se disponível em todas as lojas e serviços de streaming como o canal oficial do YouTube de Melanie Martinez.

"K-12" marca a sucessão do trabalho de estreia "Cry Baby", platinado pela RIAA. Este trabalho, produzido por Michael Keenan, serve de banda sonora ao novo filme, escrito, realizado e com a própria participação da artista.

