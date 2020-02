“Plural Real Animal”, refere o agenciamento da banda num comunicado hoje divulgado, é “uma história contada em três capítulos”.

O primeiro, Plural, revelado em março do ano passado, é “composto por canções que utilizam simultaneamente o inglês e o português, numa descoberta da música mais tradicional do Brasil e da sua emergente música independente”.

O segundo capítulo, Real, apresentado em novembro, é “um manifesto sobre o cansaço perante a homogeneização neste novo mundo de múltiplas opções, afundado entre dogmas e falta de livre arbítrio na cultura do ‘white noise’”.

O último capítulo, Animal, “mais experimental e descontrolado”, é dado a conhecer com a edição do álbum que compila os três momentos.

“Plural Real Animal” é apresentado ao vivo no sábado no Porto, no Pérola Negra Club, estando já marcadas datas noutras cidades.