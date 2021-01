Este ano, "Pokémon" celebra 25 anos e a festa de aniversário arranca esta sexta-feira, dia 15 de janeiro. Para a celebração, a Pokémon Company International desafiou Katy Perry para ser a madrinha do "P25 Music", um "programa repleto de estrelas criado em parceria com o Universal Music Group".

Tendo como base a música, a iniciativa var ser acompanhada por "ativações focadas em fãs que comemoram 25 anos do Pokémon juntamente com todo o portfólio de jogos, aplicações, animação, merchandise e muito mais".

"Para ajudar os fãs a darem o pontapé inicial nesta celebração, foi lançado um vídeo de ação ao vivo, destacando momentos exclusivos dos 25 anos de história da marca e uma viagem pelas muitas regiões do mundo Pokémon, pode ser visto a partir de hoje no canal oficial do Pokémon no YouTube aqui", explica a editora em comunicado.

Como cada festa precisa de uma playlist, a The Pokémon Company International e a Universal Music prometem fazer a maior desta Pokémon de sempre - e todos estão convidados. "Pokémon está a trabalhar com alguns dos maiores nomes da música, de artistas em ascensão a superstars globais premiados e reconhecidos, para o programa intitulado 'P25 Music'. A icónica popstar Katy Perry foi revelada hoje como uma das principais colaboradoras da enorme campanha musical de um ano", explica a organização.

"O 'Pokémon' tem sido uma constante na minha vida, desde jogar os jogos originais no meu Game Boy, trocar cartas Pokémon TCG ao almoço, ou as aventuras de apanhar Pokémons na rua com o Pokémon GO. Até visitei o Pokémon Café no Japão durante a digressão. É uma honra ser escolhida para ajudar a celebrar algo que me deu tanta alegria nos últimos 25 anos, e ser capaz de vê-la evoluir na maneira como forneceu esse tipo de alegria elétrica para as crianças, na minha vida e por todo o mundo", frisa Katy Perry em comunicado.