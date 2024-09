Katy Perry foi a convidada especial da emissão desta quarta-feira, dia 25 de setembro, do programa australiano "The Project". Durante a entrevista, os apresentadores desafiaram a cantora a conversar com a plateia.

No meio do público, a artista norte-americana sentou-se ao lado de Edna, de 102 anos, e quis saber qual o seu segredo para "viver uma vida longa".

"A minha avó viveu quase até os 100 anos e o seu segredo era beber uma copo de vinho branco todas as noites", contou Katy Perry. Mas Edna não concordou: "Oh, não, isso é impróprio. Eu bebo um copo de água".

No final da conversa, Katy Perry ficou sem reação com as respostas da australiana. "Então, qual é o seu segredo? Eu sei que faz muito exercício", perguntou a artista. "Fiz exercício toda a vida, comecei a dançar aos três anos e faço calistenia", respondeu.

"E se for para a discoteca com o meu copo de vinha branco e começar a dançar, vou viver até aos 102 anos?", brincou Katy Perry, sendo surpreendida pela resposta de Edna: "Não".

Veja aqui o vídeo.