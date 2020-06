Depois de ser criticado nas redes sociais, o cantor brasileiro usou a sua conta no Instagram para se justificar e responder às acusações. "Gostaria de deixar claro que este é um assunto privado e sinto-me extremamente desconfortável e até sem jeito de ter de me manifestar publicamente sobre isso (...) Meninas, Ana, entendo o teu sentimento e provavelmente sentiria-me da mesma forma com isso que está a acontecer se eu não soubesse do que está a acontecer por trás de tudo. E parece-me, fica evidente nesta tua atitude não pensada de tornar isto público, que da missa não sabes a metade. O escritório que gere a vossa carreira, que é o escritório com o qual trabalhava, e que agora não trabalho, ele tem, repetidamente, sabotado o meu trabalho, agindo de má fé para me prejudicar, realmente", frisou Tiago Iorc.

Já este domingo, dia 14 de junho, a dupla Anavitória voltou às redes sociais para responder ao músico. No vídeo partilhado no Instagram, as artistas revelaram que querem lançar o DVD da digressão "O Tempo É Agora" e que Tiago Iorc não permitiu que relancem os temas "Porque Eu Te Amo", "Agora Eu Quero Ir" e "A Gente Junto" - além de "Trevo"

No vídeo, as artistas lembram que, se permitir, o músico irá ser remunerado pelos diretos de autor.

Veja o vídeo: