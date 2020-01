De acordo com informação disponível no site oficial do festival, os Sensible Soccers são os primeiros a atuar, na quinta-feira no Vrijdag. Para o mesmo dia, mas no Der AA-Kerk, uma antiga igreja no centro da cidade, está marcada a atuação da dupla luso-espanhola Lina_Raül Refree.

Os concertos de Miramar e Pongo estão marcados para sexta-feira, ambos no Grand Theatre.

O Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado, é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

No caso dos Sensible Soccers, a ida ao Eurosonic é feita a convite da rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival.

A banda editou em março do ano passado terceiro álbum, “Aurora”. Em edição de autor com o apoio da GDA, “Aurora” foi gravado em residência na Casa do Soto, em Arouca.