Samuel L. Jackson foi um dos temas mais comentados na quarta-feira na rede social Twitter, mas não foi principalmente por festejar 74 anos.

O ator deixou alguns dos seus mais de nove milhões de seguidores em polvorosa ao fazer 'like' numa série de vídeos pornográficos na rede social, fez fazer ideia que esse tipo de informação era público.

Em vez de dar os parabéns, vários fãs avisaram-no que os seus likes não eram privados, exprimindo-se como o próprio ator faz em público e em vários filmes.

Ainda passaram algumas horas, mas eventualmente o ator, ou alguém por ele, tirou o 'like' de todos os vídeos.

Naturalmente, que isso não fez com que acabassem os reações e até houve fãs que se recordaram que Jackson tinha revelado que apreciava pornografia manga (a Manga Hentai) numa entrevista em 2017.

O consenso nos comentários bem humorados é que o ator não tinha feito nada de mal.

"Para ser honesta, Samuel L. Jackson a fazer 'like' a pornografia no seu perfil principal no seu aniversário dos 74 anos é a coisa mais engraçada que se pode fazer quando se chega a essa idade", escreveu uma fã.

"Samuel L. Jackson, 74 anos, a fazer 'like' em pornografia do Twitter é um homem com as suas prioridades sob controle", foi outra das reações.