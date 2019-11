Porque é que os Oasis não vão voltar? Em entrevista ao The Big Issue, citada pela revista NME, Noel Gallagher frisou que a culpa é do irmão, Liam, e das suas publicações no Twitter.

"Ele largava tudo por uma reunião dos Oasis. Mas cada publicação no Twitter que faz é um prego no caixão dessa ideia", sublinhou o artista ao jornal. "É um comportamento estranho, vindo de alguém que me tem chateado para lhe ligar e dizer vamos a isto", revelou.

Na entrevista, Noel Gallagher frisou ainda que não vai voltar a subir a palco com o irmão. "Se julgas que vou partilhar um palco contigo depois do que disseste, ainda és mais idiota do que pareces", confessou.