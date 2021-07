Baseada no texto homónimo de Gonçalo M. Tavares e em várias entrevistas sobre “O que é uma porta”, o espetáculo foi construído por João Brites para uma só atriz em diálogo com o público, na expectativa de que cada espectador “já leve uma ideia sobre o que é uma porta”, disse o encenador à Lusa antes da estreia da peça.

“Porta”, que se estreou no dia em que as salas de espetáculo retomaram a atividade, a 19 de abril, constitui-se também como um desafio de comunicação com o público.

Com dramaturgia e encenação de João Brites, num diálogo com Juliana Pinho, que interpreta, a peça tem música de Jorge Salgueiro, cenografia de Rui Francisco e desenho de luz e som de Philippe Domengie. A operação de cena é de Dora Sales, a de som de Inês Gregório e a de luz de Rita Louzeiro e Nicolas Manfredini.

No dia 10 de julho, O Bando será ainda palco de um concerto pelo Coro Staccato.