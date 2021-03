"Zero pontos". Este é o resultado que nenhum país quer obter no Festival Eurovisão da Canção, mas ao longo da história do concurso 36 canções não conseguiram nem um ponto na classificação final. E Portugal faz parte desse grupo.

Na primeira participação nacional, em 1964, a "Oração" de António Calvário não conquistou qualquer ponto. Foi uma estreia amarga para Portugal no Festival Eurovisão da Canção. Em 1994, a Lituânia também não recebeu uma das piores boas-vindas - o tema de Ovidijus Vynsniauskas não conquistou nem um ponto.

Recorde alguns dos temas que receberam zero pontos

Anos mais tarde, em 1997, depois de Lúcia Moniz ter conquistado o melhor resultado para Portugal até então, Célia Lawson foi a escolhida para representar o país além fronteiras. Mas "Antes do Adeus" não conquistou o júri nem os espectadores e não foi pontuado.

Mas Portugal está longe de ser o recordista nos zero pontos - os noruegueses (1963, 1978, 1981 e 1997) e os austríacos (1962, 1988, 1991 e 2015) lideram o ranking.

Os últimos países a receber zero pontos na Eurovisão foram a Alemanha e a Áustria, em 2015. Conheça aqui as 36 canções que não foram pontuadas.