Portugal não vai participar na edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção Júnior. A lista de países que vai entrar em competição foi publicada esta terça-feira, dia 8 de setembro, no site do concurso.

De acordo com as informações partilhadas, Alemanha, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Espanha, França, Geórgia, Malta, Países Baixos, Rússia, Sérvia e Ucrânia e Polónia (anfitrião) vão marcar presença no palco do Festival Eurovisão da Canção Júnior 2020.

Portugal estreou-se no concurso em 2006 com a participação de Pedro Madeira.