Os portugueses Sensible Soccers estão a preparar um novo álbum, com música inédita para dois filmes antigos do realizador Manoel de Oliveira, revelou a promotora do grupo.

O álbum terá por título "Manoel" e incluirá composições para os filmes "Douro, Faina Fluvial" (1931) e "O pintor e a cidade" (1956), ambos com o Porto como cenário.

O registo discográfico tem o apoio do programa municipal de bolsas "Criatório", do Porto, destinado a financiar novos projetos de criação. Enquanto trabalham no novo álbum, sucessor de "Aurora" (2019), os Sensible Soccers farão este mês dois concertos, no dia 15 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e no dia 21 na Frente Ribeirinha de Barcelos.

Os Sensible Soccers são André Simão, Hugo Gomes e Manuel Justo, a quem se juntam ao vivo Sérgio Freitas e Jorge Carvalho.