The Weeknd e Post Malone, dois dos artistas mais ouvidos nos serviços de streaming de todo o mundo, juntaram as suas forças para um novo single. "One Right Now" chegou esta sexta-feira, dia 5 de novembro, e já pode ser ouvido em todas as plataformas de música.

O dueto foi anunciado no início da semana e deverá fazer parte do quarto álbum de estúdio de Post Malone. O artista regressa a Portugal em junho de 2022, para atuar no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.

Desde o lançamento do seu último álbum ("Hollywood's Bleeding", de 2019), Post Malone tem colaborado com vários artistas, incluindo Ozzy Osbourne, Big Sean e Ty Dolla Sign.

Já The Weeknd, que cancelou a sua vinda a Portugal, lançou no verão o tema "Take My Breath". A canção é a primeira amostra do quinto disco do músico.