Post Malone entrou na cerimónia dos Billboard Music Awards, que decorreu na noite desta quarta-feira, na frente da corrida, e foi o grande vencedor. No total, o músico norte-americano, que regressa a Portugal em junho de 2021 para atuar no Rock in Rio Lisboa, conquistou nove galardões.

Na entrega de prémios, Post Malone venceu nas principais categorias, incluindo a de Melhor Artista.

Billie Eilish, Lil Nas X e Khalid também se destacaram na cerimónia dos Billboard Music Awards, ao vencerem prémios nas principais categorias.

Apresentada por Kelly Clarkson, a gala contou com atuações de Demi Lovato, BTS, Alicia Keys, Bad Bunny, John Legend, Doja Cat, Kane Brown, Post Malone, Sia, Khalid e Saint Jhn. A noite ficou ainda marcada por uma rara aparição de Cher, que apresentou o Billboard Icon Award, prémio especial da noite, que foi entregue a Garth Brooks.

VENCEDORES:

Veja aqui a lista completa.

Melhor Artista:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

VENCEDOR: Post Malone

Taylor Swift

Top Novo Artista:

DaBaby

VENCEDORA: Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Billboard Chart Achievement Award:

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

VENCEDOR: Harry Styles

Taylor Swift

Artista masculino:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

VENCEDOR: Post Malone

Ed Sheeran

Melhor artista feminina:

VENCEDORA: Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Top Duo/Grupo:

BTS

Dan + Shay

VENCEDORES: Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! Na discoteca

Artista Top 200 da Billboard:

Drake

Billie Eilish

Khalid

VENCEDOR: Post Malone

Taylor Swift

Top Hot 100 Artista:

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

VENCEDOR: Post Malone