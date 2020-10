O Três a Solo, festival de músicos a solo que decorre anualmente no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, regressa este fim de semana. A quinta edição vai contar com S. Pedro, Clara Buser e Dada Garbeck, no dia 16 de outubro, e Noiserv, MOMO e Pedro Viana, no dia 17 de outubro.

"Apostando num conceito que favorece a cumplicidade entre os músicos e os espectadores, todos os anos é desenhada uma cenografia pela Isabel Batista, para que seja reconstruído o ambiente intimista e acolhedor de uma casa. Concertos de 30-45 minutos em que os artistas e a plateia comunicam constantemente, num ambiente de proximidade e tão familiar quanto possível", explica a organização em comunicado.

O festival Três a Solo é produzido por pessoas da cidade que "têm como objectivo dinamizar e contribuir para a diversidade da oferta artística e cultural na região".

O Três A Solo arrancou em 2016, com uma noite só, com a participação de Peixe, Homem em Catarse e Turquoise (actualmente, André Júlio Turquesa). Até 2018, manteve-se um festival de um só dia e três músicos por noite.

Bilhetes:

10 euros | S. Pedro, Dada Garbeck, Clara Buser – 16 de outubro

10 euros | Noiserv, MOMO, Pedro Viana – 17 de outubro

15 euro | Passe 2 dias – 16 e 17 de outubro

Abertura de portas: 21h00

Início de espetáculo: 21h30