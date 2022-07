A iniciativa pretende homenagear a memória do professor e escritor Hernâni Cidade, natural da vila alentejana de Redondo, e incentivar a criatividade literária entre jovens e adultos, segundo o município.

Os trabalhos concorrentes à 27.ª edição desta iniciativa têm de ser apresentados até ao dia 12 de agosto, na Biblioteca Municipal de Redondo.

A edição deste ano do prémio vai atribuir aos três primeiros classificados, respetivamente, 750, 375 e 250 euros, de acordo com a organização.

Além disso, o regulamento prevê a atribuição de três prémios infantojuvenil destinados a concorrentes dos 10 aos 17 anos, assim como menções honrosas.

Cada participante pode concorrer apenas com um trabalho e a entrega dos prémios está prevista para o dia 22 de outubro, às 15:00, no auditório do Centro Cultural de Redondo.

Ensaísta e investigador, Hernâni António Cidade, doutorado em Filologia Românica, foi professor de liceu e das faculdades de Letras do Porto e de Lisboa.

Dotado de grande erudição, Hernâni Cidade contribuiu para o estudo da história da cultura e da literatura portuguesa, da qual é considerado um grande especialista, tendo-se notabilizado pelos seus ensaios sobre Camões.

Colaborador de A Águia, Seara Nova e do Primeiro de Janeiro, entre outros títulos da imprensa periódica, codirigiu o Diário Liberal e deixou o seu nome ligado à fundação da Colóquio: Revista de Artes e Letras e da Colóquio/Letras.

Hernâni Cidade nasceu em Redondo em 1887 e faleceu em Évora em 1975.