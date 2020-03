O município de Gouveia, no distrito da Guarda, refere em comunicado enviado à agência Lusa que atribuiu hoje o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2020, na categoria de romance, a João José Afonso Madeira, que concorreu com o pseudónimo de Chlara De Thé.

O anúncio do vencedor do galardão foi feito no decorrer de uma sessão realizada na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia, onde também foi assinado o protocolo de constituição da rede “Ler e Partir - Geografias Literárias de Eduardo Lourenço, Eugénio de Andrade e Vergílio Ferreira”, entre os municípios de Gouveia, Guarda e Fundão.

João José Afonso Madeira nasceu em 21 de novembro de 1956, na aldeia de Ferro, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

“Ainda criança deu a mão a seus pais e com eles rumou a Lisboa, a cidade onde se fez homem e sobre a qual escreveu muitos dos seus textos em que a componente humana ao nível da classe média assumia especial relevo”, refere a nota.