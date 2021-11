A organização do Prémio Multishow, uma das mais importantes premiações da indústria do entretenimento no Brasil, anunciou este domingo, dia 7 de novembro, que decidiu suspender a votações na categoria de Cantora do Ano depois da morte da cantora Marília Mendonça.

"Você virou saudade aqui dentro de casa’ e não poderíamos agradecer de forma diferente tudo o que a sua potência representa para a música brasileira. Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano e estão suspensas as votações desta categoria", explicou a organização.

Segundo a imprensa brasileira, a homenagem foi sugerida por vários grupos de fãs de artistas como Anitta, Ivete Sangalo, IZA ou Luísa Sonza.