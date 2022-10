De acordo com a imprensa italiana, o prémio será atribuído anualmente a um livro de poesia escrito em língua italiana, publicado na sua primeira edição entre 1 de março do ano anterior e 28 de fevereiro do ano em curso.

As cinco obras finalistas são anunciadas em maio e o vencedor, escolhido por um júri composto por personalidades culturais, será apresentado em outubro.

O Prémio Strega de Poesia foi hoje apresentado em Roma, com uma evocação das poetisas Patrizia Cavalli e Biancamaria Frabotta, que morreram este ano, como forma de responder “à animada cena editorial dos últimos anos em torno da poesia”, que revela um crescimento de cerca de 20% no número de títulos publicados, de acordo com o Relatório 2022 da Associação Italiana de Editores.