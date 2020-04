Filipe Duarte morreu esta sexta-feira aos 46 anos, confirmou a Academia Portuguesa de cinema na sua página de Facebook. O ator teve inúmeros papéis no cinema e na televisão, em filmes como "A Outra Margem" e "Variações" e em novelas como "Equador" ou "Fúria de Viver".

Em nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a carreira do ator. "Habituámo-nos a ver Filipe Duarte no teatro, no cinema e na televisão. Em teatro, tanto fez Gil Vicente e Shakespeare como autores portugueses contemporâneos, com diversas companhias e encenadores", lembra.

"Em qualquer destes trabalhos foi uma presença intensa, em galãs e vilões, homens agrestes ou compassivos. É triste perdê-lo, tão novo, a meio de uma carreira e de uma vida. À sua família endereço as minhas sentidas condolências", escreve o Presidente da República.

