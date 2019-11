Os Foo Fighters são a primeira confirmação para a edição de 2020 do Rock in Rio Lisboa. A banda liderada por Dave Grohl sobe ao Palco Mundo do Parque da Bela Vista, em Lisboa, no dia 21 de junho.

Na Cidade do Rock, os norte-americanos vão celebrar os 25 anos de carreira e prometem recordar todos os grandes sucessos. "Depois de um concerto arrebatador em setembro no Rock in Rio Brasil - um dos melhores momentos musicais da edição - a banda prepara-se agora para revisitar a Cidade do Rock de Lisboa, celebrando os seus 25 anos com o público português, num concerto único", frisa a organização em comunicado.

Veja os pontos altos do concerto da banda no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro:

No dia 21 de junho de 2020, os a banda de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee vai brindar os fãs com temas que marcaram este seu quarto de século, como "Best of You", "Concrete & Gold", "Learn To Fly", "Times Like These", "My Hero", "These Days", "Everlong”, "Walk" ou "Run", vencedora do Grammy de Melhor Canção Rock em 2018.