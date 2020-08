Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae e Machine Gun Kelly ft. Travis Barker e Blackbear são os artistas que vão animar o evento que antecede dos MTV Video Music Awards 2020, transmitido em direto pela MTV Portugal no dia 30 de agosto, a partir das 23h30.

"Tendo como anfitriãs as personalidades de TV Nessa Diab e Jamila Mustafa, o evento de 90 minutos incluirá performances ímpares, entrevistas com celebridades e uma cobertura por todos os EUA com a ajuda dos correspondentes Kevan Kenney e Travis Mills", explica o canal em comunicado.

Sob o tema “Everyday Heroes: Frontline Medical Workers”, a edição deste ano vai homenagear os profissionais de saúde de todo o mundo, "celebrando as melhores performances de médicos, enfermeiros e outros profissionais da área, que motivaram milhares de pessoas graças aos seus inspirados números".

Nas categorias, os nomeados são: Dr. Elvis Fracois e Dr. Willian Robinson (“Imagine”), Dr. Nate Wood (“Lean On Me”), Jefferson University Hospital’s Swab Squad (“Level Up”), Jason ‘Tik Tok Doc’ Campbell e Lori Marie Key (“Amazing Grace”).

Apresentada por Keke Palmer, a cerimónia dos MTV VMAs vai contar com atuações de Black Eyed Peas, DaBaby, Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus, The Weeknd, Maluma, CNCO, BTS e Doja Cat.

MTV VMAs 2020 na MTV Portugal

Transmissão em direto: 30 de agosto, a partir das 23:30

Repetições:

· 31 de agosto, às 21:45

· 1 de setembro, às 14:00, às 19:00 e às 23:15

· 3 de setembro, às 17:15

· 4 de setembro, às 15:10 e às 23:15

· 5 de setembro, às 14:00