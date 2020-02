As sessões de apresentação de “#000000|Contraste” estão marcadas para quarta e quinta-feira, às 23:30, no Cinema Ideal, em Lisboa, e no Cinema Trindade, no Porto.

De acordo com a editora Sony, que representa o rapper, “um dos intuitos do novo projeto de ProfJam é dar seguimento ao trabalho feito no branco total ‘#FFFFFF’, o álbum de estreia do músico, editado no início de 2019”.

“Este novo capítulo, o preto absoluto #000000, consiste num monólogo escrito e interpretado pelo próprio ProfJam - o pseudónimo relativo ao rap do artista com o nome civil e de batismo Mário Cotrim - e representa uma carta aberta ao mundo espiritual, criando uma discussão em torno do bem e do mal, perante Deus, o Diabo e o Ser Humano”, refere a Sony em comunicado.