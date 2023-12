"Em Nome da Lei", programa da Renascença, chegou ao fim este fim de semana. O formato apresentado por Marina Pimentel estreou-es em 2010 e esteve no ar durante 13 anos, tendo recebido mais de mil convidados.

O polémico caso das gémeas luso-brasileiras, tratadas no Hospital de Santa Maria, foi o tema do último episódio, que contou com a participação do o especialista em Direito da Saúde, André Dias Pereira, do juiz desembargador jubilado Eurico Reis e do professor da Universidade Católica, Luís Fábrica.

"Este é o último 'Em Nome da Lei'. Foram mais de 500 edições. É tempo de eu seguir novos caminhos e este espaço ter outros protagonistas", frisou a jornalista na última emissão. "Um grande agradecimento - perdoem-me por estar emocionada - a si que nos seguiu pela rádio, pelo digital, ao longo de todos estes anos", acrescentou.